На Украине создали полицейскую академию

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Академия создана в Национальной полиции Украины для подготовки полицейских, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Глава Национальной полиции (Сергей Князев — ред.) сообщил о подписании им приказа, которым утверждено положение о ведомственном полицейском ВУЗе. В первом наборе будет 500 полицейских, в дальнейшем количество кандидатов увеличат до 1 тысячи — 1,2 тысячи. Основная цель создания вуза – уменьшение количества брака при отборе кандидатов на службу", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, созданная полицейская академия будет расположена в Киеве.

"Что дешевле: разочароваться в полиции во время самого первого года службы патрульным или через пять лет быть уже подготовленным специалистом (лейтенантом или старшим лейтенантом)?! Где меньше процент брака?" – приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции.

Он добавил, что со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме.

"Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении. Предлагаем новую систему набора: пришел в полицию – поработал патрульным или на других рядовых должностях, кроме некоторых специфических подразделений", – сообщил Князев.