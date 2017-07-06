На Украине создали полицейскую академию

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Академия создана в Национальной полиции Украины для подготовки полицейских, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, созданная полицейская академия будет расположена в Киеве.
"Что дешевле: разочароваться в полиции во время самого первого года службы патрульным или через пять лет быть уже подготовленным специалистом (лейтенантом или старшим лейтенантом)?! Где меньше процент брака?" – приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции.
Он добавил, что со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме.
"Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении. Предлагаем новую систему набора: пришел в полицию – поработал патрульным или на других рядовых должностях, кроме некоторых специфических подразделений", – сообщил Князев.