Следователь по делу "Айдара" перешла на сторону ополчения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Следователь по делу украинского нацбатальона "Айдар", членов которого подозревают в совершении особо тяжких преступлений в Донбассе, перешла на сторону самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар" и "Донбасс" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает двух бойцов "Айдара" в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской народной республики", — сказал собеседник агентства.

По данным МГБ ЛНР, Сабова с начала боевых действий в Донбассе была вынуждена по семейным обстоятельствам покинуть Луганск и переехать в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений.

"Находясь в составе следственной группы, вела расследование одного из резонансных дел, связанных с особо тяжкими преступлениями, совершенными бойцами карательного батальона "Айдар" на территории Северодонецка и Старобельска", — добавили в пресс-службе.

По словам Сабовой, в целях безопасности расследование дела велось в Харькове. "Правоохранители опасались, что оставшиеся на свободе бойцы "Айдара" пойдут на штурм здания отдела Нацполиции", — цитирует пресс-служба МГБ ЛНР слова следователя.