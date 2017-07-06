Трамп предположил, что не только Россия могла вмешаться в выборы в США

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу

РИА НОВОСТИ. ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В США МОГЛА СОВЕРШИТЬ КАК РОССИЯ, ТАК И ДРУГИЕ СТРАНЫ — ТРАМП