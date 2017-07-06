Защита Януковича намерена инициировать уголовное дело против судей в Киеве

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена инициировать уголовное дело против судей в Киеве, которые лишили его возможности участвовать в судебном процессе, заявил в четверг адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Янукович не принимает участия в заседаниях по делу о госизмене, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ, на чем настаивала защита.

"Будет инициирован вопрос и открыто уголовное производство относительно состава суда, который под политическим давлением был вынужден принять эти незаконные решения и лишить Виктора Януковича возможности принимать участие в процессе", — заявил Сердюк журналистам.

По его словам, судьи пытались не поддаваться политическому давлению, но вынуждены были пойти на "явные нарушения закона и не обеспечить участие Януковича в процессе, в его допросе". Также Серкдюк выразил мнение, что киевский суд сделал невозможным участие Януковича в судебном процессе, любое решение суда без экс-президента не будет иметь юридической силы.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее в четверг Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.