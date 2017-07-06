Правозащитники обвинили французскую полицию в отсылке мигрантов в Италию

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Группа Roya Solidaire, объединяющая защитников прав мигрантов, собрала видеосвидетельства того, что полиция французской Ментоны в нарушение процедуры по приему мигрантов просто отправляет их на итальянскую территорию.

Ментона — последний французский город перед границей с Италией. По другую сторону границы находится Вентимилья.

В ролике продолжительностью 11 минут, размещенном на сайте France Info, видно, что полицейские, проводящие досмотр пассажиров поезда, стоящего на вокзале Ментоны, просят выйти из него группу из четырех мигрантов, двое из которых несовершеннолетние.

"В этом видео ни разу не слышно, чтобы полиция предлагала несовершеннолетним мигрантам подать прошение о предоставлении убежища, на которое они имеют право по закону", — отмечает портал.

После проверок в местном полицейском отделении, мигрантов усадили в поезд в направлении Вентимильи. Они отправились в Италию без билетов, имея в руках только запрет на въезд на территорию Франции, выданный полицейскими. В Вентимилье заботу о мигрантах взяли на себя прихожане местной церкви.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Во вторник Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что с начала текущего года в Европу через Средиземное море уже прибыли более 263 тысяч беженцев, причем более 100 тысяч из них — в Италию.