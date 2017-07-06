Янукович подал в генпрокуратуру Украины заявление о госперевороте

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране, заявил в четверг журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

"Заявление подано, защита ожидает его регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства", — приводит его слова телеканала "112. Украина"

Сердюк подчеркнул, что в заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве.

"Эти действия привели, согласно заявлению и глубокому убеждению стороны защиты и Януковича, к негативным действиям в Крыму, Донбассе и вообще в стране. (К ним причастна — ред.) организованная группа лиц, среди которых… Аваков (ныне глава МВД Украины — ред.), Кличко (ныне мэр Киева — ред.), Луценко (генеральный прокурор Украины — ред.). Обратите внимание на поведение Луценко, который каждый раз вызывался защитой, но не явился на заседание, когда увидел свою фамилию среди свидетелей. Он сделал официальное заявление и предоставил четкий месседж, что видеодопрос Януковича не состоится", — уточнил он.

Сердюк добавил, что также защитой будет инициирован вопрос о привлечении к ответственности за грубое игнорирование основных принципов правосудия всех виновных в международных инстанциях.

"В самом скором время будут поданы документы в международные инстанции. И будет инициирован вопрос и начато уголовное производство относительно состава суда", — сказал он.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.