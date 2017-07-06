"Было предсказуемо": Янукович рассказал о воссоединении Крыма с Россией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал предсказуемым воссоединение Крыма с Россией. По мнению экс-главы государства, ситуация с полуостровом является предупреждением "безответственным политикам".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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Предсказуемое решение

Отвечая на вопросы журналистов, Янукович отметил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины.

"Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил экс-президент в эфире телеканала "Россия 24".

"Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", — добавил Янукович.

По его словам, дать ответ на "болезненный" вопрос о Крыме могут лишь "время и люди".

Дело о госизмене

Янукович также прокомментировал дело о государственной измене, которое возбудили против него новые украинские власти. По его мнению, исход процесса уже определен.

"Генеральный прокурор (Украины. — Прим. ред.) фактически уже назвал дату окончания суда — 24 августа 2017 года, и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении", — сказал политик.

По словам экс-президента, судебное следствие по его делу было сфальсифицировано.

"Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ", — отметил Янукович.

"А как же они хотят судить меня, не получив никаких показаний ни от меня, ни от моих свидетелей? Это явно подтверждает факт политического преследования", — подчеркнул экс-президент.

По его словам, посредством дела о госизмене Киев пытается оправдать собственные преступления.

Правда о Майдане

"Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а на самом деле — судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — уверен бывший глава Украины.

При этом Янукович уверен, что рано или поздно правда о событиях на Майдане 2014 года будет установлена.

"Все предыдущие годы они (нынешняя власть. — Прим. ред.) делали все, чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам "Беркута", так и по бойцам Майдана. Это была провокация, которая была направлена, чтобы обвинить во всех бедах правоохранителей и украинскую власть", — заявил экс-президент, отметив, что многие участники событий в центре начинают понимать, что стреляли из зданий, которые контролировал Майдан.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов.

Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

У новой власти нет будущего

Виктор Янукович также заявил, что у нынешней власти на Украине нет перспектив.

"Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает", — пояснил экс-президент.

"У них (власти в Киеве. — Прим. ред.) есть шанс остановиться и мирным путем, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жесткие", — добавил он.

В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому, 76% украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13% опрошенных.

Падает и рейтинг самого президента Петра Порошенко. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15% украинцев.

Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за "Батькивщину" Тимошенко готовы отдать голоса 13,9% украинцев, а за "Блок Петра Порошенко" — лишь 10,2%. При этом президентская партия уступает в популярности и "Оппозиционному блоку" — 10,4%.