"Было предсказуемо": Янукович рассказал о воссоединении Крыма с Россией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал предсказуемым воссоединение Крыма с Россией. По мнению экс-главы государства, ситуация с полуостровом является предупреждением "безответственным политикам".
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Предсказуемое решение
Отвечая на вопросы журналистов, Янукович отметил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины.
"Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил экс-президент в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, дать ответ на "болезненный" вопрос о Крыме могут лишь "время и люди".
Дело о госизмене
Янукович также прокомментировал дело о государственной измене, которое возбудили против него новые украинские власти. По его мнению, исход процесса уже определен.
По словам экс-президента, судебное следствие по его делу было сфальсифицировано.
"Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ", — отметил Янукович.
"А как же они хотят судить меня, не получив никаких показаний ни от меня, ни от моих свидетелей? Это явно подтверждает факт политического преследования", — подчеркнул экс-президент.
По его словам, посредством дела о госизмене Киев пытается оправдать собственные преступления.
Правда о Майдане
При этом Янукович уверен, что рано или поздно правда о событиях на Майдане 2014 года будет установлена.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов.
Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
У новой власти нет будущего
Виктор Янукович также заявил, что у нынешней власти на Украине нет перспектив.
"У них (власти в Киеве. — Прим. ред.) есть шанс остановиться и мирным путем, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жесткие", — добавил он.
В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому, 76% украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13% опрошенных.
Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за "Батькивщину" Тимошенко готовы отдать голоса 13,9% украинцев, а за "Блок Петра Порошенко" — лишь 10,2%. При этом президентская партия уступает в популярности и "Оппозиционному блоку" — 10,4%.