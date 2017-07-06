Москва активно занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Агеева

Реакция на события на Украине. Июль 2017 (10)

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва активно занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Киеве ведет активную работу, направленную на защиту прав и законных интересов российского гражданина", — сказала она журналистам.

Захарова также отметила, что консульскому отделу дипмиссии "дано указание держать этот вопрос на постоянном контроле".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что захваченный украинскими диверсантами Виктор Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.