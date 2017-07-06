Amnesty International требует освободить задержанных в Турции активистов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International требует освободить директора по Турции Идиль Эсер и других активистов организации, задержанных на Принцевых островах в районе Стамбула.

Группу активистов задержали во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Власти пока никак не комментируют факт задержания и его причины.

"Мы глубоко обеспокоены и возмущены тем, что ряд ведущих правозащитников Турции, в том числе директор Amnesty International по Турции, были задержаны в открытую без причины. Идиль Эсер и те, кто были задержаны вместе с ней, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", — говорится в заявлении генерального директора организации Салила Шетти, опубликованном в четверг.

Местонахождение Эсер и остальных задержанных неизвестно. Отмечается, что, по всей видимости, им не дали права связаться с юристами и членами семьи. Среди задержанных также два иностранца — граждане Германии и Швеции.

В начале июня турецкие власти арестовали в Измире главу местного филиала Amnesty International Танера Кылыча по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года. Вместе с ним были задержаны еще 22 сотрудника турецкого офиса организации.