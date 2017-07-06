Милонов попросил МИД инициировать международную оценку личности Бандеры

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов направил обращение в МИД РФ с просьбой поднять вопрос о международной оценке деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба депутата.

"К сожалению, итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в последнее время подвергаются пересмотру в угоду тем или иным политическим интересам. Особенно тревожные сигналы поступают из Украины, где происходит героизация пособников фашистских карателей и палачей", — говорится в обращении, которое цитирует пресс-служба Милонова.

Парламентарий подчеркивает, что "воплощенными символами фашистских приспешников стали вожаки украинских националистов Степан Бандера и Роман Шухевич".

По мнению Милонова, подобная тенденция угрожает мирному сосуществованию народов Европы, а также провоцирует рецидивы межнациональной ксенофобии. В связи с этим он просит МИД РФ поднять на международном уровне вопрос об оценке деятельности Степана Бандеры и возглавляемых им организаций во время Второй мировой войны.

"Таким нравственным трибуналом могла бы стать Организация Объединенных Наций или иная авторитетная международная площадка. Важно добиться мирового консенсуса по такому важному вопросу. Мы не должны допустить бархатной фашизации отдельных стран и целых народов", — подчеркивает депутат.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

*Организация, запрещенная в России