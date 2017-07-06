Милонов попросил МИД инициировать международную оценку личности Бандеры

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов направил обращение в МИД РФ с просьбой поднять вопрос о международной оценке деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба депутата.
Парламентарий подчеркивает, что "воплощенными символами фашистских приспешников стали вожаки украинских националистов Степан Бандера и Роман Шухевич".
По мнению Милонова, подобная тенденция угрожает мирному сосуществованию народов Европы, а также провоцирует рецидивы межнациональной ксенофобии. В связи с этим он просит МИД РФ поднять на международном уровне вопрос об оценке деятельности Степана Бандеры и возглавляемых им организаций во время Второй мировой войны.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
*Организация, запрещенная в России