Нацфронт не откажется от идеи выхода Франции из еврозоны, заявила Ле Пен

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Французская партия "Национальный фронт" не откажется от идеи выхода Франции из зоны евро, поскольку защищает национальный суверенитет, заявила глава партии Марин Ле Пен.

"Я всегда выражаю только свою глубокую приверженность (догме о необходимости выхода Франции из еврозоны). Наша страна заслуживает быть суверенным государством, потому что она боролась за это на протяжении веков. Она заслуживает самостоятельно принимать решения", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1

Глава Нацфронта подчеркнула, что партия никогда не выступала за "жесткий выход из еврозоны". Главной задачей остается попытка одновременно сохранить внутреннюю свободу и суверенитет, а также "успокоить французов по валютному вопросу".

Ле Пен раскритиковала заявления газеты Figaro, которая ранее сообщала, что Нацфронт готов отказаться от одного из своих самых резонансных предложений, которое, возможно, стало причиной поражения Ле Пен в президентской гонке 2017 года.

"Послушайте, как может Figaro это знать и делать об этом заголовки? Будет совещание, на котором члены "Национального фронта" обсудят многие вопросы. До того, как члены Нацфронта примут решения, я не могу, как Figaro, знать глубинные мысли членов и избирателей Нацфронта", — заявила политик.

Вице-президент Нацфронта Флориан Филиппо в свою очередь также подтвердил, что партия не отказывается от идеи выхода Франции из зоны евро. "Конечно, мы можем подумать о том, как преподнести эту идею, чтобы нас лучше поняли. Это очевидно. А почему мы от нее не откажемся? Потому что, если мы откажемся от идеи валютного суверенитета, на деле мы откажемся от национального суверенитета", — заявил Филиппо в интервью газете Figaro.