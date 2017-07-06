Защита вышла из процесса по делу о госизмене Януковича, сообщил адвокат

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников.

Ранее Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

"Официальная реакция Виктора Януковича заключается в том, что процесс утратил легитимность, любые решения по результатам этого дела будут считаться никчемными. Именно поэтому было принято, подписано и подано заявление о выходе из данного процесса", — заявил Сердюк в четверг журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

Он пояснил, что такое заявление было подано в четверг утром. "Только что было подано заявление от Виктора Януковича и от защиты. Решение относительно выхода и данного процесса было принято уже после того, как прошло предыдущее судебное заседание", — сказал Сердюк.

По его словам, в заявлении защита указала, что считает невозможным осуществление правосудия Оболонским судом по делу о госизмене в отношении Януковича. "Идти сейчас в зал нет резона, потому что процесс без участия Януковича потерял последнюю легитимность", — сказал адвокат.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.