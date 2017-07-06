Польша получит американские ПВО Рatriot до 2022 года

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Польша получит из США системы ПВО Рatriot до 2022 года, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич на брифинге в Варшаве.

Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Подписание документа состоялось в четверг в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа.

"Поставки начнутся в 2022 году", — сказал Мачеревич.

В документе также говорится, что срок "оперативной готовности" комплексов определен на 2023 год.