На юго-западе Японии 22 человека пропали без вести из-за ливней, пишут СМИ

ТОКИО, 6 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Число пропавших без вести на японском юго-западном острове Кюсю в результате ливневых дождей увеличилось до 22 человек, пишет газета "Маинити".

Ранее сообщалось о шести пропавших без вести. Утром в четверг полиция обнаружила тело одного человека в городе Асакура в префектуре Фукуока. До этого был обнаружен еще один человек без признаков жизни в месте оползня в городе Хита в префектуре Оита. В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, полиция или пожарная служба могут лишь зафиксировать видимые признаки состояния человека.

Два человека получили серьезные травмы.

Правительство Японии оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную. На место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. По данным на этот час, приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получена 556 тысячами жителей острова Кюсю.

Город Асакура в префектуре Фукуока после ливней и разлива реки залит водой и грязью по середину первых этажей домов. В желтом потоке увязли машины, грязная вода поднимается выше колес. В город потоком принесло обломанные деревья, ветки, мусор. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе, оказались отрезаны от дорог и сообщения поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах.

В городе Хита в префектуре Оита водой смыло железнодорожный мост. Местные власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.