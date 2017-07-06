В Японии после схода оползня обнаружили человека без признаков жизни

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. На месте схода оползня в районе бедствия на юго-западе Японии из-за обрушившихся ливневых дождей один человек найден без признаков жизни, двое получили ранения, сообщила телекомпания NHK.

В городе Хита в префектуре Оита из-за обильных дождей сошел оползень. На месте происшествия спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни и двух пострадавших. В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, полиция или пожарная служба могут лишь зафиксировать видимые признаки состояния человека.

Ранее ситуацию на юго-западе страны назвал чрезвычайной заместитель премьер-министра Японии Таро Асо на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба.

Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог и сообщений поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах.

В городе Хита в префектуре Оита водой смыло железнодорожный мост. Ситуация такова, что власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

Как минимум шесть человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. По данным на этот час, приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получен 556 тысячами жителей обеих префектур.