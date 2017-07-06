В Японии после схода оползня обнаружили человека без признаков жизни

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. На месте схода оползня в районе бедствия на юго-западе Японии из-за обрушившихся ливневых дождей один человек найден без признаков жизни, двое получили ранения, сообщила телекомпания NHK.
Ранее ситуацию на юго-западе страны назвал чрезвычайной заместитель премьер-министра Японии Таро Асо на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба.
Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог и сообщений поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах.
Как минимум шесть человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. По данным на этот час, приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получен 556 тысячами жителей обеих префектур.