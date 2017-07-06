В Венесуэле протестующие жгут полицейские участки и машины, передают СМИ

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. В столице Венесуэлы Каракасе вечером в среду был подожжен полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

Последние разместили запись, на которой видна группа людей, собравшихся у здания полиции. На кадрах видно, как из толпы в здание летит бутылка с зажигательной смесью, после чего оно загорается, а затем еще одна.

Портал Nacional сообщает также о поджоге полицейской машины в районе Сан-Мартин столицы страны. Там отмечены беспорядки и слышна стрельба.

Данные события происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро. По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания, сообщил РИА Новости депутат Симон Кальсадилья.

Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.