На юго-западе Японии из-за дождей возникла чрезвычайная ситуация

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Чрезвычайная ситуация возникла на юго-западном острове Кюсю из-за ливней, заявил на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба вице-премьер Японии Таро Асо, который в отсутствие уехавшего на саммит G20 Синдзо Асо исполняет его обязанности.

"Сложилась очень серьезная ситуация. Это чрезвычайная ситуация. Самое главное – спасти жизни", — сказал вице-премьер.

Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита в той же префектуре водой смыло железнодорожный мост.

Власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

Как минимум шесть человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Приказ о срочной эвакуации или рекомендацию эвакуироваться получили 556 тысяч жителей обеих префектур.