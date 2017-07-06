США нацелены на расширенное сдерживание КНДР, заявил глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США нацелены на оборону Японии и на расширенное сдерживание КНДР, заявил в среду министр обороны Джеймс Мэттис в телефонном разговоре с японской коллегой Томоми Инадой.

Как сообщил Пентагон, министры обсудили произведенный КНДР 4 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Они сошлись во мнении, что это "неприемлемая провокация, подрывающая безопасность и стабильность в регионе".

Мэттис "подчеркнул непоколебимую приверженность США обороне Японии и обеспечению расширенного сдерживания (КНДР) с применением всех возможностей американской стороны".

Министры подтвердили стремление к "тесной координации, в том числе с Южной Кореей, в укреплении сдерживания и в оборонном сотрудничестве для обеспечения мира и безопасности в северо-восточной Азии", говорится в сообщении.