Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ожидает от встречи президента России и США на саммите "Большой двадцатки" перезапуска процессов разрядки и разоружения.

"Мы нуждаемся в долгожданном перезапуске разрядки и разоружения", — заявил министр в интервью медиагруппе Funke.

Он заявил, что ждет "конкретных договоренностей (лидеров двух стран) для дальнейшего сотрудничества" — в первую очередь по сирийскому урегулированию, в решении конфликта на Украине и в переговорах о разоружении и контроле над вооружениями. "Нельзя снимать с них этой ответственности", — заявил немецкий министр.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.