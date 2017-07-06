Тиллерсон поздравил венесуэльцев с Днем независимости

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду поздравил народ Венесуэлы с Днем независимости и пообещал привлекать к ответственности виновных в подрыве демократии в этой стране.

"От имени правительства США я поздравляю народ Венесуэлы с годовщиной независимости. США присоединяются к друзьям Венесуэлы в Америке и по всему миру в поддержке мирного демократического и всестороннего решения кризиса, с которым вы сталкиваетесь", — заявил Тиллерсон.

Он пообещал "привлекать к ответственности тех, кто мешает примирению, подрывая демократические институты Венесуэлы и нарушая права человека".