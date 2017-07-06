На юге Японии армию и полицию бросили на спасение людей

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Ливневые дожди, обрушившиеся на южный японский остров Кюсю носят характер стихийного бедствия, есть сведения о пропавших без вести, на место брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны и полиции, об этом на экстренной пресс-конференции утром в четверг сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
По данным на этот час приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получена 556 тысячами жителей обеих префектур. Есть информация о том, что река унесла железнодорожный мост, прервав таким образом сообщение между населенными пунктами. Есть сведения как минимум о девяти пропавших без вести.