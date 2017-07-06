В Венесуэле мятежный полицейский пообещал разогнать "колективос"

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Полицейский Оскар Перес, взбунтовавшийся против властей Венесуэлы и атаковавший на вертолете здания Верховного суда и МВД, в среду пообещал разогнать военизированные проправительственные формирования, так называемые "колективос".

"Мы их разгоним, чтобы вернуть мир в нашу страну, этих "колективос", вооруженных правительством", — заявил Перес в своем очередном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, бригада специальных операций готова приступить к уничтожению этих формирований, сообщив, что ему известно, кто в них состоит, и где эти люди находятся.

Перес отметил также, что президент страны сейчас скрылся в военном комплексе у Каракаса. "Президент Николас Мадуро, его министры и агенты находятся в Фуэрте-Тиуна, именно туда мы должны направляться, чтобы искать их, где генералы, полковники и солдаты выдадут их народу, чтобы они заплатили за свои грехи и преступления", — сказал полицейский.

Ранее группы сторонников действующей власти совершили нападение на оппозиционный парламент и удерживали порядка 350 человек в течение многих часов. Позднее из здания началась эвакуация. По последним данным, всего в результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро их которых были госпитализированы, сообщалось также о пострадавших рядовых сотрудниках парламента.