Испанский премьер осудил нападение на парламент в Венесуэле

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой осудил нападение на венесуэльский парламент, совершенный сторонниками президента Николаса Мадуро.

"Решительно осуждаю насильственное нападение на парламент Венесуэлы. Испания за мир, свободу и права венесуэльского народа", — написал глава испанского кабинета в Twitter.

Mi rotunda condena al violento asalto del Parlamento de Venezuela. España, con la paz, la libertad y los derechos del pueblo venezolano. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 5 июля 2017 г.

​Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным, в результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента.