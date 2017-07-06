В Венесуэле началась эвакуация людей из здания парламента

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Власти начали эвакуацию людей, находящихся в здании национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает в среду канал NTN24.

Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. По данным спикера ассамблеи Хулио Борхеса, всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, а также несколько сотрудников парламента.