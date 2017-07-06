КНДР может стать "Ираком" Трампа, считает Пушков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проводя учения у Корейского полуострова, президент США Дональд Трамп рискует получить "свою" войну, подобно своим предшественникам, считает член оборонного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

"США не будут отменять военные учения у Корейского полуострова. У Буша-младшего был Ирак, у Обамы — Ливия. Трамп рискует получить свою войну — корейскую", — написал Пушков в Twitter.

США не будут отменять военные учения у Корейского п-ва. У Буша-мл. был Ирак, у Обамы —Ливия. Трамп рискует получить свою войну — корейскую. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 июля 2017 г.

​США и Южная Корея утром в среду провели совместные ракетные учения на восточном побережье в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. В них были задействованы ракеты "земля-земля" американских сухопутных войск и баллистические ракеты малой дальности южнокорейской армии. Американские военные отметили, что в ходе учений "была продемонстрирована способность удалить угрозы врага нанесением точных ударов".