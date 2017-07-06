МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) поможет в расследовании обвинений арабских государств против Катара, пишет газета Zeit со ссылкой на источники в делегации главы немецкого МИД, находящегося с визитом в странах Персидского залива.

Подробностей договоренностей, связанных с расследованием, не приводится.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в десятидневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.