МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает важным, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации на Украине наряду с Германией и Францией.

"Заставить украинскую власть выполнять Минские соглашения сегодня может и обязана Европа, во главе с Германией и (ее лидером) Ангелой Меркель. Думаю, у неё достойный партнёр в лице президента Франции Эммануэля Макрон, а если к этому процессу присоединятся США — а я считаю, что они обязаны это сделать — потому что они несут ответственность за то, что происходит на Украине", — сказал Янукович журналистам.

"Президент США Дональд Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и на своих подопечных на Украине надавить и заставить их выполнить Минские соглашения. Это будет правильно и крайне необходимо", — добавил он.