Во Франции около 100 потенциальных террористов имеют лицензию на оружие

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что около 100 человек из списка потенциальных террористов во Франции являются зарегистрированными владельцами оружия, передает агентство Франс Пресс.

На слушаниях в сенате, посвященных новому законопроекту по противодействию терроризму, министр заявил, что власти "идентифицировали около 100" человек, имеющих лицензию на оружие, несмотря на то что попали в поле зрения властей как потенциальные экстремисты.

Он добавил, что обратился в полицейское ведомство с требованием принять меры, чтобы "вернуть страну в нормальное состояние".

Ранее злоумышленник на автомобиле Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находились газовый баллон, оружие и боеприпасы.