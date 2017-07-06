МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Освальдо Риверо, ведущий программы Zurda Konducta на государственном телевидении Венесуэлы, в среду заявил о своей "исторической ответственности" за нападение на парламент и о поддержке этой акции.

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным, в результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента.

"Мы призываем всех прийти к Национальной ассамблее, мы принимаем на себя историческую ответственность за то, что делаем, мы здесь протестуем против тех, кто спрятал от нас еду, тех, кто осуществляет террористические акции, кто действует против народа, грабит, поджигает, совершает акты вандализма", — заявил Риверо в видеообращении от стен парламента, распространенном через социальные сети.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее осудил нападение на Национальную ассамблею и назначил соответствующее расследование. В социальных сетях уже появились комментарии, предлагающие после этого видеообращение арестовать Риверо, фактически взявшего на себя ответственность за произошедшее.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.