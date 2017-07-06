МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен поднять вопрос о юридической ответственности лидеров Франции, Германии и Польши, как гаранты поставивших подписи под соглашением между оппозицией Украины и правительством в феврале 2014 года, которое так и не было выполнено.

"Мы начали сейчас процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения. Естественно, есть их политическая ответственность", — сказал Янукович журналистам.

"Но что касается юридической и материальной, в том числе — потому что был нанесён ущерб государству от бездеятельности этих стран — то вопрос их ответственности будет определён в ближайшее время", — добавил он.