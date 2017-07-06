МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении полуострова было предсказуемым.
"Всё, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешёл под управление радикалов, нёс угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", — добавил он.
При этом, по словам Януковича, вопрос Крыма " болезненный, но ответ на него может дать только время и люди".