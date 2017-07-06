США "рады предоставить" разведданные России по северокорейской ракете

ООН, 5 июл — РИА Новости. США будут "рады предоставить" разведданные, если РФ нужно больше сведений о запущенной КНДР ракете, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

На заседании СБ ООН в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация вокруг пуска баллистической ракеты КНДР требует тщательного изучения.

"Не только генеральный секретарь ООН сказал, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. США сказали, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, Северная Корея заявила, что это была МБР. Если вам нужны какие-либо разведданные, которые позволят вам увидеть то, что видит весь остальной мир, что это была МБР, я буду рада предоставить их", — заявила Хейли.