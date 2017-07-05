Хейли: США пойдут "своим путем", если СБ ООН не одобрит санкции против КНДР

ООН, 5 июл — РИА Новости. США пойдут "собственным путем" в отношении КНДР, если новые санкции не будут одобрены в СБ ООН, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

Обращаясь к представителю РФ, Хейли заявила, что учитывая очередную демонстрацию силы КНДР необходимо "занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи".

"Если вы решите поступить иначе, мы пойдем собственным путем", — сказала Хейли на заседании СБ ООН в среду.

Она также посоветовала "друзьям" КНДР наложить вето на новую резолюцию, которая в ближайшее время появится в СБ ООН.

В ответном слове зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что "санкции не могут быть панацеей".