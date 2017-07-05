Янукович считает, что правду о Майдане все равно установят

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

Ранее издание "Украинские новости" со ссылкой на активиста Майдана Владимира Венчак сообщило, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина", где находились противники тогдашнего президента Януковича.

"Власть делает все, чтобы истина не была установлена. Все предыдущие годы они делали все, чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам "Беркута", так и по бойцам Майдана. Это была провокация, которая была направлена, чтобы обвинить во всех бедах правоохранителей и украинскую власть", — заявил Янукович журналистам.

По его словам, сегодня "у них не получается это сделать".

"Свидетели, участники, потерпевшие сегодня уже многие понимают, что стреляли из зданий, которые контролировались Майданом. Это значит организованные группы снайперов, чтобы спровоцировать столкновения. И эта истина будет установлена, сегодня много есть документов, доказывающих именно это", — добавил бывший украинский лидер.

Сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка на Майдане и в правительственном квартале в Киеве. Нынешние власти возлагают ответственность за гибель более 100 человек на экс-президента Януковича и спецподразделение "Беркут", расформированное после госпереворота. Бывший президент и сотрудники подразделения отрицают причастность к убийствам.