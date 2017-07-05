Янукович считает, что у нынешней украинской власти нет перспектив

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что перспектив у нынешней власти на Украины нет.

"Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает", — сказал Янукович журналистам.

"У них (власти в Киеве) есть шанс остановится и мирным путём, по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жёсткие", — добавил он.