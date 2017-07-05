Янукович пообещал подать заявление против киевских судей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы против судей Оболонского суда Киева из-за нарушения ими законов.

Ранее в среду Янукович сообщил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

"Я отозвал своих защитников, дал им все необходимые полномочия, чтобы они завтра об этом заявили перед началом этого судебного заседания. Это значит, что я не хочу принимать участия в этом театрализованном представлении под названием суд", — сказал Янукович журналистам.

"Я этот суд не признаю и считаю его незаконным. Более того, я считаю преступными действия той судейской коллегии, которая сейчас заседает в Оболонском суде. И мы соответствующее заявление будем подавать в правоохранительные органы, чтобы установить факт правонарушений, нарушений законов судьями Оболонского суда. Насколько будут квалифицированны действия следствия, время покажет", — добавил он.

По словам Януковича, он подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы они "установили факт заведомо незаконного решения". Экс-президент пояснил, что в рамках судебного разбирательства он не был допрошен, равно как и не были допрошены его свидетели, а сам он не был ознакомлен с обвинительным заключением.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.