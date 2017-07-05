Янукович заявил, что будет делать всё для выполнения "Минска-2"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не уходил из политики и будет делать всё, чтобы Минские соглашения по Украине были выполнены.

"Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит на Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины", — заявил Янкович журналистам.

По его словам, "Донбасс должен состоятся как автономный регион в составе Украины, как это прописано в Минских соглашениях".

"Всё, что зависит от меня, я буду делать и буду работать, чтобы как можно быстрее восстановился мир", — сказал экс-президент.

Янукович также подчеркнул, что Украина должна оставаться внеблоковым государством.