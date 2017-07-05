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Трамп прибыл с визитом в Польшу

23:4405.07.2017
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу в среду вечером. Самолет американского лидера приземлился на военном аэродроме возле Варшавы.

Вид на кремль в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кремль следит за новостями о визите Трампа в Польшу

Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг. В пятницу утром начнется серия встреч Трампа с руководством Польши. Откроет это мероприятие церемония официального приветствия президентом Польши Анджеем Дудой, после чего состоится разговор президентов в формате (один на один), а после переговоры в составе делегаций.

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили 10 руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.

Польские чиновники не скрывают, что один из главных вопросов, который они хотели бы поднять в ходе встреч с американским лидером, касается безопасности, в частности присутствия на территории страны войск НАТО и США.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп едет в Польшу

В настоящее время на территории Польши в рамках двусторонних договоренностей присутствуют несколько тысяч американских солдат. Официальная Варшава надеется, что американский контингент останется надолго, заявляя, что таким образом гарантируется защита страны от "агрессии с востока".

Визит Трампа пройдет на фоне продолжающегося российско-польского газового спора. Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в феврале 2016 года иск против компаний "Газпром" и "Газпром экспорт". Польская компания требует снижения цен на газ, реализуемый в Польше по контракту от 25 сентября 1996 года, и ожидает в ноябре решения суда в Стокгольме по данному иску.

Польское руководство в последнее время регулярно повторяет, что ищет варианты диверсификации поставок. Серьезная надежда при этом возлагается на сжиженный сланцевый газ из США. PGNiG даже заключила пробный контракт на поставку в Польшу одного танкера с газом.

Американские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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Польский эксперт: для Польши важнее развивать отношения с РФ, чем с США

По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, "значением газового контракта с Соединенными Штатами была бы политическая стабильность". По его словам, одной из тем предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет энергетическое сотрудничество.

Несмотря на нередкое присутствие в Варшаве лидеров различных стран, нынешние меры безопасности, связанные с визитом Трампа, можно назвать беспрецедентными. С центральных улиц исчезли мусорные контейнеры и бетонные клумбы с цветами. Что касается контейнеров для мусора, то во многих домах их закатили внутрь дворов за несколько дней до визита Трампа, что вызывает недовольство жителей. Также на центральных улицах за несколько дней опечатали канализационные люки и входы в вентиляционные коммуникации.

В среду и четверг жители Варшавы вынуждены будут мириться с закрытыми улицами, запретами остановки автомобилей и изменениями маршрутов общественного транспорта.

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