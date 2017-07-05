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В мире

Путин: G20 удалось вместе выйти на решение многих застарелых проблем

23:3805.07.2017
(обновлено: 23:42 05.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия финасово-экономического кризиса, "двадцатке" удалось выйти на решение многих застарелых проблем, считает президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин считает, что только сообща G20 может преодолеть нынешние дисбалансы

"За прошедшие годы "Группа двадцати" зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира. Скоординированные действия "двадцатки" способствовали принятию необходимых мер, не только позволяющих преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, но и заложивших фундамент для совершенствования системы глобального управления, которая в силу ряда причин переживает сейчас далеко не лучшие времена. И, что очень важно, нам вместе удалось выйти на решение многих застарелых проблем", — говорится в статье Путина в немецкой газете Handelsblatt.

Публикация вышла в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

"Так, мы в России высоко ценим практические шаги по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в так называемые "налоговые гавани". От такой практики страдают все экономики. Добавлю, что подобное безответственное поведение компаний негативно влияет на уровень жизни миллионов людей, оборачивается большими социальными издержками", — отметил также он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент отметил также практическую имплементацию договорённостей в сфере реформы финансового регулирования. "К примеру – о специальном регулировании тех банков, банкротство которых было бы нежелательно и рискованно из-за размеров их бизнеса. Впервые в истории начато взаимодействие органов по надзору за операциями участников небанковского финансового сектора. Большое значение имеют решения о принципах предотвращения и преодоления кризисов в банковском секторе, об организации работы агентств страхования вкладов и многое другое", — считает Путин.

По его мнению, "важным шагом вперёд" стало создание Совета финансовой стабильности: благодаря этому работа над реформой финансового регулирования приобрела системный, плановый характер, а Совет превратился в значимого партнёра МВФ в регулярно проводимых исследованиях по оценке рисков.

"Двадцатка" предметно занимается такой значимой проблемой, как глобальное изменение климата, добавил российский лидер. "Деятельность человека существенно увеличивает нагрузку на экосистему планеты, затрудняя достижение целей устойчивого развития. Россия – один из лидеров международного климатического процесса – перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу. Таким образом, мы в значительной степени компенсировали рост эмиссии в других странах и регионах мира", — подчеркнул Путин.

"Рассматриваем подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве надёжной международно-правовой основы для долгосрочного климатического урегулирования и намерены всецело содействовать его выполнению", — особо отметил президент.

По его словам, все последние годы "Группа двадцати" уделяет серьёзное внимание проблематике миграции.

Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 5 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Путин заявил, что эффективность G20 не снижается
"По данным ООН, в 2017 году трудящиеся мигранты переведут в развивающиеся страны сумму, превышающую 500 миллиардов долларов. Это в три раза больше средств, выделяемых в качестве официальной помощи на цели развития, а также объёмов прямых иностранных инвестиций. В рамках Объединения идёт активная проработка вопросов интеграции мигрантов на рынки труда принимающих стран, их культурной адаптации и социальной защиты. Кроме того, в этом году удалось сформулировать решения, которые открывают возможность урегулирования проблем вынужденных переселенцев. В их основе – укрепление региональной и глобальной стабильности, рост экономик государств, которые "генерируют" беспрецедентные потоки беженцев", — добавил Путин.

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