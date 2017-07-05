Ливийская национальная армия полностью освободила Бенгази от террористов

КАИР, 5 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар вечером в среду объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази.

"Вооруженные силы сообщают вам радостную весть — об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден", — заявил Хафтар во время своего видеообращения, распространенного пресс-центром армии.

Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ) более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.

Во вторник официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил о том, что командование ливийской национальной армии надеется взять под контроль столицу страны Триполи без боя.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.