Путин считает, что только сообща G20 может преодолеть нынешние дисбалансы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. G20 только сообща может преодолеть преодолеть нынешние дисбалансы, обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, решить острейшие социальные проблемы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что "двадцатка" может внести весомый вклад в укрепление стабильности мировой экономики и её гармоничное развитие. Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы", — написал Путин в статье в немецкой газете Handelsblatt.

Публикация вышла в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

"Российская делегация примет активное, заинтересованное участие в работе саммита в Гамбурге, который, уверен, пройдёт результативно. Желаю нашим германским коллегам успехов в его организации. И, конечно же, вместе с партнёрами по "двадцатке" подключимся к практической реализации договорённостей, принятых по итогам встречи", — добавил российский лидер.

Путин также передал читателям газеты Handelsblatt, всем гражданам Германии "искренние пожелания здоровья и благополучия".