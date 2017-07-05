МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия приветствует расширение рассматриваемых G20 круга тем, среди которых противодействие терроризму и коррупции, вопросы миграции и беженцев, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"Предстоящая встреча лидеров "Группы двадцати" в Гамбурге – это хорошая возможность обсудить наиболее актуальные вопросы глобальной повестки дня. Мы разделяем приоритеты немецкого председательства и готовы работать для их продвижения. Разумеется, при сохранении преемственности прежних решений", — написал Путин в статье в немецкой газете Handelsblatt.

Публикация вышла в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

"Приветствуем расширение круга тем, рассматриваемых в "Группе двадцати". Имею в виду вопросы устойчивого развития, изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, здравоохранения, миграции и беженцев. Считаем крайне важным и то, что, благодаря китайскому председательству в 2016 году, а в этом году – усилиям германских партнёров, Объединение стало уделять больше внимания цифровой экономике как одному из источников роста и новому фактору глобального управления", — отметил Путин.