В повестку дня G20 стоит внести вопросы цифровой грамотности, считает Путин

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вопросы цифровой грамотности должны быть внесены в повестку дня "Большой двадцатки", считает российский президент Владимир Путин.

"В повестку дня "двадцатки" также стоит внести и вопросы цифровой грамотности – ключевого элемента защиты прав потребителей в электронной коммерции", — написал Путин в статье в немецкой газете Handelsblatt. Публикация вышла в преддверии намеченного на 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

"Отмечу, что возможности, которые открывает цифровая экономика, переход на новый промышленный и технологический уклад, одновременно усиливают разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами, обостряют проблемы неравенства между различными социальными слоями. Поэтому в центре наших усилий должен быть человек, его интересы и заботы. Считаю это важнейшим приоритетом в деятельности "Группы двадцати", — добавил российский лидер.

Путин в среду обсудил цифровую экономику с советом по стратегическому развитию. Он заявил, что формирование цифровой экономики является вопросом национальной безопасности. Путин также отметил необходимость создания эффективного механизма для продвижения цифровой экономики, ликвидации правовых барьеров, запуска инструментов поддержки российских компаний, которые являются центрами компетенции в сфере цифровых технологий.

В ходе прямой линии 15 июня глава государства отметил, что без цифровой экономики Россия не сможет перейти к следующему технологическому укладу, а без этого, по его мнению, у страны, нет будущего. "Поэтому это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны решить", — сказал Путин.

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2107. Кроме того, одной из приоритетных тем российского Совета Федерации в осеннюю сессию будет создание условий для более быстрого внедрения программы цифровой экономики, сказала журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.