Путин заявил, что эффективность G20 не снижается

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эффективность "группы двадцати" как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эффективность "двадцатки" как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределённостей. Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт, поскольку Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году и получила серьёзную поддержку со стороны всех партнёров", — написал Путин в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Публикация вышла в преддверии намеченного на 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

Как отметил Путин, "основа успехов объединения – это уважение мнения и позиции каждого участника независимо от размера экономики и места в международной валютно-финансовой системе". "Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов стали своего рода фирменным стилем "двадцатки", неписаной нормой взаимоотношений, которые проводит в жизнь и нынешняя страна-председатель – Германия",- говорится в статье.