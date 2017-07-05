На базе ВВС США во Флориде произошло возгорание

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. На территории базы ВВС США Эглин в штате Флорида в среду произошло возгорание, сообщается на страницы базы в Twitter.

Как говорится в сообщении, инцидент зафиксирован в 10.00 по местному времени (17.00 мск). Возгорание произошло недалеко от склада химических реагентов.

"Серьезных повреждений в результате возгорания не зафиксировано. Причины возникновения огня выясняются", — говорится в сообщении.

update cont. There were no significant injuries and the cause of the incident remains under investigation. — Team Eglin (@TeamEglin) 5 июля 2017 г.

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