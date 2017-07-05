Генерал США заявил, что лишь "самоконтроль" удерживает от войны с КНДР

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единственное, что удерживает США и Южную Корею от войны с КНДР — это "самоконтроль", заявил командующий американскими вооруженными силами в Корее генерал Винсент Брукс.

"Самоконтроль — наш выбор, и это единственное, что отделяет перемирие от войны", — цитирует заявление Брукса газета Politico. По его словам, американские и южнокорейские войска "сделают другой выбор", если от руководства стран последует соответствующий приказ. "Смертельно опасной ошибкой для всякого будет заблуждаться на этот счет", — подчеркнул генерал.

КНДР во вторник объявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск назвали успешным.

США резко осудили запуск северокорейской ракеты и созвали заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР. Президент Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры. Москва призвала остерегаться резких шагов, способных привести к дальнейшей эскалации.

Как сообщило российское Минобороны, ракета отслеживалась Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По данным ведомства, она поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела около 510 километров, а не 933, и упала в центральной части Японского моря. Таким образом, речь идет об испытании ракеты средней дальности, уточнили в Минобороны.