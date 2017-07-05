США намерены вводить санкции против стран, ведущих бизнес с Пхеньяном

ООН, 5 июл — РИА Новости. США намерены вводить санкции не только в отношении КНДР, но и против всех стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

"Чтобы изменить путь КНДР на военную эскалацию, мы должны сделать больше. Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.

Она отметила, что "большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай", на который приходится 90% торговли КНДР. Представитель США заверила, что "мы будем работать с Китаем, будем работать с любой страной, которая верит в мир". "Но мы не повторим неадекватные ответы прошлого, которые привели к сегодняшним "темным дням", — заявила Хейли.

"Есть страны, которые позволяют Северной Корее нарушать резолюции СБ ООН. Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет", — подчеркнула постпред США.

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По ее информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 километров, дальность — 933 километра. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 километра и пролетела около 510 километров.