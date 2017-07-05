МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что судебное следствие против него было сфальсифицировано.

"Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ", — сказал Янукович в эфире телеканала "Россия 24".

"А как же они хотят судить меня, не получив никаких показаний ни от меня, ни от моих свидетелей? Это явно подтверждает факт политического преследования", — подчеркнул экс-президент.

В среду Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

Суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.