Франция выступает за ужесточение санкций СБ ООН в отношении КНДР

ООН, 5 июл — РИА Новости. Ответом на последние ракетные испытания КНДР должна стать резолюция СБ ООН, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы выступаем за новую резолюцию Совета Безопасности, которая ужесточит режим санкций в отношении северокорейского режима", — заявил Делаттр журналистам в среду.

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По ее информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность — 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.