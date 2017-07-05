Адвокат: Ярошенко напомнил о своем деле перед встречей Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Письмо-обращение отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко президенту США Дональду Трампу должно напомнить американцам о значении его дела в преддверии встречи лидеров двух стран в Гамбурге на саммите G20, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.
"Ни для кого не секрет, что намечается встреча американского и российского лидеров в ближайшие дни, поэтому, конечно… это еще один раз повод напомнить американской стороне о том, что это действительно очень важный вопрос, который заслуживает того, чтобы его поднять", — сказал Тарасов.
Он отметил, что дело Ярошенко "является существенным раздражителем в двусторонних отношениях".
Адвокат подчеркнул, что правовые механизмы в деле исчерпаны и сейчас возможно лишь "неформальное разрешение этого дела".
Он подчеркнул, что не знает наверняка, будет ли поднята тема Ярошенко на предстоящей встрече двух лидеров, которая запланирована на 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге.