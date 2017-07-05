Адвокат: Ярошенко напомнил о своем деле перед встречей Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Письмо-обращение отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко президенту США Дональду Трампу должно напомнить американцам о значении его дела в преддверии встречи лидеров двух стран в Гамбурге на саммите G20, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Ни для кого не секрет, что намечается встреча американского и российского лидеров в ближайшие дни, поэтому, конечно… это еще один раз повод напомнить американской стороне о том, что это действительно очень важный вопрос, который заслуживает того, чтобы его поднять", — сказал Тарасов.

Он отметил, что дело Ярошенко "является существенным раздражителем в двусторонних отношениях".

Адвокат подчеркнул, что правовые механизмы в деле исчерпаны и сейчас возможно лишь "неформальное разрешение этого дела".

"Совершенно очевидно, что сейчас дело находится не в правовой плоскости, а в политической. И здесь, я считаю, уместны любые механизмы, и если это письмо-обращение к американскому президенту… привлечет внимание американской стороны к теме Константина Ярошенко либо в преддверии этой встречи, либо по тем договоренностям, которые будут достигнуты в ходе встречи… это будет хорошо", — отметил адвокат в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что не знает наверняка, будет ли поднята тема Ярошенко на предстоящей встрече двух лидеров, которая запланирована на 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.